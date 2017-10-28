Casper Türkiye uygulaması ihtiyacınız olan tüm özellikleri Android cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Casper ürünlerini kullanan kullanıcılara yönelik geliştirilen Casper Türkiye uygulamasında kullandığınız cihazın batarya, RAM, işlemci gibi donanım parçalarının durumunu öğrenebilmenizi sağlıyor. Teknik servise gönderdiğiniz ürünlerin ne durumda olduğunu öğrenebileceğiniz bir bölüm de sunan uygulamada, kargo takibi de yapabiliyorsunuz.

Casper marka ürünlerinizi teknik servise göndermek istediğinizde, size en yakın teknik servisi de harita ve adres şeklinde görüntüleyebileceğiniz Casper Türkiye uygulamasında merak ettiğiniz sorular için hazırlanan bölümde sıkça sorulan soruları inceleyebilirsiniz. Siz de Casper’ın ürünlerini kullanıyorsanız, birçok konuda büyük kolaylık sağlayacak Casper Türkiye uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri