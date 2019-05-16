Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Cats Atelier, çeşitli eşleştirmeler yaparak yapboz parçaları kazanabileceğiniz ve istenilen yapbozu tamamlayarak puan toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca farklı renge ve şekle sahip eşleştirme bloğu arasından uygun olanları bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve tamamlamanız gereken yapboz parçalarını toplamaktır. Aynı şekle ve renge sahip en az 3 eşleştirme bloğunu yatay veya dikey olarak birleştirmelisiniz. Bu sayede blokların sayısını azaltarak eşleştirmeleri tamamlayabilir ve topladığınız yapboz parçalarını birleştirerek gizli resmi açığa çıkartabilirsiniz.

Oyunda onlarca zorlu eşleştirme bölümü ve her bölümde farklı resimlerden oluşan birçok yapboz yer almaktadır. Aynı şekilleri birleştirerek eşleştirmeleri bitirmeli ve yapbozu tamamlamalısınız.

Bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Cats Atelier, sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.