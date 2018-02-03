CM Security VPN ile Android cihazlarınızdan yasaklı web sitelere erişebilir ve tarama verilerinizi şifreleyerek hackerlara karşı önlem alabilirsiniz.

Ücretsiz ve sınırsız erişim imkanı sunan CM Security VPN, mobil cihazlarınız üzerinden yaptığınız internet bağlantısını şifreleyerek sizleri koruma altına alıyor. Halka açık Wi-Fi bağlantılarında kötü niyetli kişilerin kişisel verilerinizi ele geçirmesini de engelleyebileceğiniz CM Security VPN uygulamasında, yasaklı web sitelerine de özgürce erişim sağlayabiliyorsunuz. VPN uygulaması nı başlattığınızda konumunuza göre en uygun sunucuyu seçen ve manuel olarak da seçim yapmanıza imkan veren uygulamada, hızlı bir şekilde internete bağlanabilirsiniz.

IP adresinizi de gizleyerek web sitelerinde anonim olarak gezinmenizi sağlayan CM Security VPN uygulaması, bu sayede kötü niyetli kişilerin veya başkalarının da sizi takip etmesini imkansız hale getiriyor. Eğer sizin de favori web siteleriniz varsa ve erişim engeline takılıyorsanız, güvenliğinizi de sağlayacak CM Security VPN uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.