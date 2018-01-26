CY Security uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyabilirsiniz.

Android cihazlarımıza indirdiğimiz dosyalar ve uygulamaların kaynağı bilinmiyorsa, güvenlik anlamında büyük tehlikeler yaratabiliyor. Dosya ve uygulamalara yerleştirilen virüsler ve casus yazılımlar, kişisel bilgilerinizi ele geçirerek sizi zor durumda bırakabiliyor. CY Security uygulaması da bu tarz yazılımlara karşı önlem almanızı sağlayan oldukça başarılı bir antivirüs uygulaması olarak öne çıkıyor. Çok az yer kaplayan ve kolaylıkla kullanabileceğiniz bir arayüze sahip olan CY Security, sürekli güncellenen veritabanıyla güncel tehditlere karşı da cihazlarınızı koruyor.

Telefonunuzun sağlığı için gereksiz dosyaları ve kullanılmayan uygulamaları tek dokunuşla temizleyen CY Security, RAM temizliği de yaparak arka planda çalışan gereksiz uygulamaları da durduruyor. İşlemcinin kullanımını olabildiğince azaltarak pil sağlığını da koruyan CY Security, hem güvenlik hem de performans için mutlaka denemeniz gereken bir uygulama.