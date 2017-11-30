Datally, Google’ın tüm Android telefonlarda kullanılabilir mobil veri tasarrufu ve WiFi uygulaması. Mobil internet paket fiyatlarının oldukça yüksek olduğu günümüzde bence her telefonda olması gereken bir uygulama.

Mobil veri kullanımını anlık olarak görme, kaydetme ve kontrol etmenize yardımcı olan mobil veri yöneticisi, uygulamaların veri kullanımını da takip edebiliyor ve favori uygulamanızı kullanmaktan vazgeçmeden veri tasarrufu sağlamanıza izin veriyor. Sadece mobil internet üzerinde değil WiFi (kablosuz ağ) bağlantısında da yardımcı oluyor. Konumunuzu tespit bulunduğunuza yere en yakın WiFi ağlarını listelemekle kalmıyor, ağların kalitesini de gösteriyor. Dilerseniz kendiniz de bağlandığınız ağı değerlendirebiliyorsunuz.

Veri tasarrufuna ilişkin önerilerde de bulunan Datally ile mobil internet paketinizde ne kadar kaldığını görebiliyor, paketiniz tamamen bitmeden bildirim alabiliyorsunuz.

Datally Özellikleri: