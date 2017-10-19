Decathlon uygulaması ile spor malzemeleri ve giyimi alışverişlerinizi Android cihazlarınızdan kolayca yapabilirsiniz.

Türkiye’nin en büyük spor malzemeleri ve giyimi mağazası unvanına sahip olan Decathlon, mobil cihazlarda da hizmet veriyor. İhtiyacınız olan spor malzemeleri ve giyim ürünlerini uygulama üzerinden isim veya ürün koduyla yapabilmenize olanak sağlayan uygulamada, ürün hakkında yapılan müşteri yorumlarını da okuyabilirsiniz. Ürün için yapılan uzman görüşlerini de inceleyebileceğiniz uygulamada, ilginizi çeken ürünlerin teknik özellikleri, fotoğrafları, videoları ve stok durumunu kontrol edebilmeniz mümkün.

QR kod okuma ve ürün barkodu okuma özelliğine sahip olan Decathlon uygulamasında, Decathlon Kart’ınıza ait bilgileri de görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri