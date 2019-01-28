Defter Beyan Sistemi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yardımcı uygulamadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi uygulaması olarak karşımıza çıkan Defter Beyan Sistemi, hesap özetlerinizi görüntüleyip raporlarınıza ulaşabileceğiniz bir uygulamadır. Kolay ve basit arayüzü ile ön plana çıkan uygulama ile ticari kazançlarınızı takip edebiliyorsunuz. Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasını, defterlerin elektronik olarak oluşması ve saklanması gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiniz uygulama ile işlerinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Ayrıca gelir, gider, hesap özeti ve defter bilgileri görüntülenip incelenebilir, düzenlenen ya da alınan e-Arşiv Fatura ile e-Serbest Meslek Makbuzu gibi bilgilere de erişim sağlayabiliyorsunuz.

Defter Beyan Sistemi uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.