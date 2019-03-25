#DRIVE, Android telefonlarda oynanabilen 100MB altı ücretsiz araba yarışı oyunu. Ufakta boyutlu ve yüksek kaliteli grafiklere sahip mobil araba yarışı oyunu arayanlara tavsiye ederim. 1970’lerin temasını taşıyan sonsuz sürüş oyunu oynadıkça kendisine bağlıyor.

İndirmesi de oynaması da ücretsiz, ufak boyutlu araba yarışları oyunları arayanların ilgi göstereceği yapımlardan #DRIVE, 1970’lerin aksiyon filmleri ve yollarından esinlenerek hazırlanmış. Arabalar, yollar 70’ler dönemini yansıtsa da grafikler muhteşem. Araba modellemelerinden binalara kuşlardan yağan yağmur ve kara, tüm detaylar etkileyici. Oyun, sadece tek oyunculu mod içeriyor. Arabanızı ve yolu seçip direkt sürüşe geçiyorsunuz. Hiçbir yere çarpmadan gidebildiğiniz kadar uzak mesafe gitmeye çalışıyorsunuz. Ara ara benzin istasyonlarına girerek (istasyona yaklaştığınızda ekranda simge görünüyor) depoyu doldurmanız gerekiyor ancak benzin almak için durmuyorsunuz.