DU Antivirus uygulaması Android cihazlarınızda zararlı yazılımlara karşı etkin bir koruma sunuyor.

Kötü amaçlı kişilerin en çok tercih ettikleri kitlelerden biri de mobil kullanıcılar oluyor. Oldukça fazla kullanıcıya sahip olan mobil tarafında geliştirdikleri casus yazılımlar ile kişisel bilgilerinize ve banka bilgilerinize göz diken bu kişilerden korunmak için etkili bir antivirüs uygulaması kullanmanızda fayda var. Bu konuda işinizi göreceğini düşündüğüm DU Antivirus uygulaması, sürekli güncellenen veritabanı sayesinde güncel tehditlere karşı sizleri koruyor. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamalar veya indirdiğiniz dosyaları otomatik olarak virüslere karşı koruyan ve bulduğu tehditleri silen uygulama, gönül rahatlığıyla internette gezinmenizi sağlıyor.

Virüsler, casus yazılımlar ve truva atları gibi tehditlere karşı koruma sağladığı gibi telefonunuzu kurcalamaya çalışan meraklı kişilere karşı da güvenlik önlemleri sunan DU Antivirus uygulamasında, uygulamalarınızı kilitleyerek başkalarının erişimine kapatabilmeniz mümkün. Aynı şekilde fotoğraf, video ve belgelerinizi de şifreleyebileceğiniz uygulamada gelen çağrıları gizlemeniz de mümkün.

Uygulama özellikleri