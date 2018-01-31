Eradoo uygulaması, Android cihazlarınızın çalınma ve kaybolma durumlarına karşı verilerinizi koruma altına almanızı sağlıyor.

Akıllı telefonlarınızdaki kişisel verilerinizin güvenliğini korumak amacıyla kullanabileceğiniz Eradoo uygulaması, çalınma ve kaybolma gibi durumlarda uzaktan telefonu sıfırlama özelliği sunuyor. Birkaç farklı yöntemle verilerinizi uzaktan silebileceğiniz uygulamada; SMS göndererek, SIM kart çıkartıldığında, SIM kart değiştirildiğinde ve PIN kodu engellendiğinde verilerinizi tamamen silebilmeniz mümkün. Bu seçenekleri dilediğiniz gibi aktif hale getirebileceğiniz uygulamada, ister tüm verilerinizi silebiliyor isterseniz de sadece rehberinizi temizleyebiliyorsunuz.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan verilerinizi uzaktan silebilmesi bakımından oldukça iyi düşünülmüş diyebileceğim Eradoo uygulamasının, Android Cihaz Yöneticisi’nden çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Sadece veri silmeye odaklanan ve arka planda çalışma, pil tüketme gibi sorunlarla karşılaşmayacağınız Eradoo uygulamasını kişisel verilerinizin yabancıların eline geçmemesi için kullanabilirsiniz.