Erzurum Büyükşehir Belediyesi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan tüm belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Erzurum’da yaşayan kullanıcıların faydalanabileceği Erzurum Büyükşehir Belediyesi uygulaması, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan güncel haberler, etkinlikler ve projelerden haberdar olabilmenizi sağlıyor. Basit ve modern bir arayüze sahip olan uygulamada, nöbetçi eczaneler listesini inceleyebileceğiniz gibi harita üzerinden konumlarını da görüntüleyebiliyorsunuz.

Havalimanı servislerinin saatlerini de sizlere sunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi uygulamasında, şehrin birçok noktasında bulunan kameraları da canlı olarak izleyebilmeniz mümkün. Eğer siz de bu imkanlardan faydalanmak istiyorsanız, Erzurum Büyükşehir Belediyesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri