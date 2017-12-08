Escape Hunt: The Lost Temples, hem grafiklerini hem de bulmacalarını başarılı bulduğum tek kaçış oyunu. Serinin yeni oyununda kayıp bir profesörü bulmak için Khmer tapınağında saatlerimizi harcıyoruz.

Mantıksal ve çıkarımsal düşünerek çözebileceğiniz kafa karıştırıcı bulmacalarla dolu tarihi tapınakları (kilerler, ormanlar, odalar, avlular ve daha nice yer) gezmemizin amacı kaybolduğunu bildiğimiz Profesör Antonie LeBlanc’ın akıbetini açığa çıkarmak. Kamboçya’nın ormanlarından Khmer Krallığı’nın göz alıcı tapınaklarına kadar detaylı tasarlanmış mekanları keşfediyoruz. İlerlemek basit ancak bulmacaları tamamlamak aynı basitlikte değil. Özellikle oyunun ilerleyen bölümlerinde bulmacaları çözerken zorlanacaksınız. Neyse ki; ipuçlarının yazılı olduğu bir defteriniz var.