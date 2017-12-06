Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlardan oynanabilen Ferdinand: Unstoppabull mobil oyunu, klasik üçlü eşleştirme bulmacalarını çözerek sevilen animasyon filminin karakterlerine mutluluktan dans ettireceğiniz şahane bir bulmaca oyunudur.

Ünlü İspanyol mekanlarında inanılmaz dans figürleri sergileyeceğiniz oyunda sevilen animasyon filmi Ferdinand’da yer alan karakterlerin heyecan verici dansına tanık olacaksınız. Boğa Ferdinand’ı dans ettirmenin tek yolu ise alt bölümde yer alan üçlü eşleştirme bulmacalarını çözmek.

Ferdinand: Unstoppabull mobil oyununda bulmacaları çözdükçe dans figürleri sergilenecek ve ince dans figürleri kullanıcılara puan olarak yansıyacak. Yüzlerce keyifli bölümün yer aldığı Ferdinand: Unstoppabull mobil oyununda üç boyutlu grafikler ve filmin sevilen karakterleri size eşlik edecek. Ayrıca siz oyunu oynamıyorken bile tekrar aktif olduğunuzda birikmiş puanlarınızı alacaksınız. Topladığınız puanlarla da yeni dans figürleri alabilir ve repertuarınızı genişletebilirsiniz. Eğlence ve dans dolu Ferdinand: Unstoppabull mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.