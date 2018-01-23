Kendi kategorisine göre bambaşka bir oyun olan Fight List'teki amacınız, size verilen konuya dair tüm bildiklerinizi yazmak. Örneğin; süper kahraman kategorisi size veriliyor ve buraya tüm süper kahramanları yazmanız isteniyor. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok puan alırsınız ve rakibinizi saha dışında bırakabilirsiniz.

1000 farklı konuya sahip olan ve her kategoriden konuyu barındıran Fight List'te mutlaka ilgilendiğiniz konular bulunuyordur. Ayrıca gelen her yeni güncellemeyle beraber farklı konular ekleyen yapımcı, kullanıcılarına joker imkanı da tanıyor.

Ayrıca oyundan sonra rakibinizle veya arkadaşlarınızla oyun içerisinde sohbet edebilirsiniz.

Fight List Özellikleri