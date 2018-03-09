Find My Friends uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ailenizi veya arkadaşlarınızı anlık olarak takip edebiliyorsunuz.

Canlı konum paylaşma uygulaması olan Find My Friends, aile bireyleriniz veya arkadaşlarınızla birlikte kullanabileceğiniz oldukça başarılı bir uygulama diyebilirim. Aile üyelerinizle veya arkadaşlarınızla oluşturacağınız grup sayesinde, harita üzerinden kimin nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak sağlayan uygulamanın özellikle ebeveynler için faydalı olacağını düşünüyorum. Çocuklarınızın nerede olduğunu takip etmenizde size kolaylık sağlayacak Find My Friends uygulaması, aynı zamanda mesajlaşma imkanını da sizlere sunuyor.

Arkadaşlarınızla buluşma ayarladığınızda kimin nerede olduğunu görebilme şansına sahip olabileceğiniz uygulamada, arkadaşlarınıza tek tek nerede olduklarını sorma zahmetinden de kurtulabilirsiniz. Çocuklarınızın güvenliği için de kullanılabilecek Find My Friends uygulamasında, onların kaybolma durumlarında veya hedef yeri dışındaki yerlere gittiklerinde anında haberdar olabileceksiniz.