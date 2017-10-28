GoDaddy Yatırımcı uygulaması ile değerli alan adlarınızı satışa çıkarabilir, açık artırmalara katılabilirsiniz.
GoDaddy Yatırımcı uygulaması ile alan adı açık artırmalarını kaçırmadan Android cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.
1997 yılından bu yana hizmet veren ve dünya çapında milyonlarca alan adına ev sahipliği yapan GoDaddy tarafından geliştirilen GoDaddy Yatırımcı uygulaması, alan adı yatırımcılarına yönelik olarak geliştirilmiş. Sahip olduğunuz değerli alan adlarını satışa çıkarmak veya satışa sunulan alan adlarını takip edebileceğiniz uygulamada süresi dolan alan adlarını da takibe alabilirsiniz.
Süresi dolan alan adları için açık artırmaya katılarak teklif de verebileceğiniz GoDaddy Yatırımcı uygulamasında, açık artırma tekliflerini anlık olarak izleyebilmeniz mümkün. Ciddi olarak almayı düşündüğünüz alan adlarını favorilerinize ekleyerek daha kolay teklif verebileceğiniz ve tüm teklif detaylarını öğrenebileceğiniz GoDaddy Yatırımcı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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