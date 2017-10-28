GoDaddy Yatırımcı uygulaması ile alan adı açık artırmalarını kaçırmadan Android cihazlarınızdan takip edebilirsiniz.

1997 yılından bu yana hizmet veren ve dünya çapında milyonlarca alan adına ev sahipliği yapan GoDaddy tarafından geliştirilen GoDaddy Yatırımcı uygulaması, alan adı yatırımcılarına yönelik olarak geliştirilmiş. Sahip olduğunuz değerli alan adlarını satışa çıkarmak veya satışa sunulan alan adlarını takip edebileceğiniz uygulamada süresi dolan alan adlarını da takibe alabilirsiniz.