Google Kamera (Google Camera) APK indirerek Android telefonunuz için gelişmiş kamera uygulamasına sahip olursunuz. Pixel ve Nexus telefonlarla uyumlu, Samsung, Xiaomi, OnePlus, LG telefonlara portlanmış olarak karşımıza çıkan Google Camera, hızlı fotoğraf ve video çekimlerine izin bir kamera uygulamasıdır. Farklı çekim modları sunan uygulama tamamen ücretsiz ve Türkçe olarak kullanılabilmektedir.

Google’ın Android kullanıcıları için özel olarak hazırladığı kamera uygulaması Google Kamera, üst seviye akıllı telefon ve tabletlerdeki kameranın sunduğu çekim modlarını daha düşük seviyedeki Android cihazlara getiren gelişmiş bir kamera uygulaması.

Sade tasarımla kullanıcı arayüzü ile gelen uygulama istenilen noktaya bulanıklık efekti vererek nesneyi ön plana çıkarmanızı, 360 derece görünümlü fotoğraflar elde etmenizi, yüksek çözünürlüklü panoramik görüntüler yakalamanızı sağlayan pek çok çekim modunu kullanımınıza sunuyor. Parmağınızı soldan sağa sürükleyerek tüm çekim modlarına ve kamera / video ayarlarına hızlıca erişebiliyorsunuz. Uygulamanın en güzel yanı ise çekim modlarını nasıl kullanmanız gerektiğini göstermesi. Yeni akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için düşünülen bu özellik tüm çekim modlarında otomatik olarak devreye girerek en iyi çekimi yapabilmenizi sağlıyor. Ayarlar menüsünden fotoğraf ve videolarınız için arka ve ön kameranın çözünürlüğünü belirlemeniz ve panorama çözünürlüğü ve lens bulanıklığı kalitesi ayarlarına ulaşmanız mümkün.

Google Kamera Özellikleri