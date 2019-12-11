Güvendeyim, olası bir afet durumunda sevdiklerinize bir SMS ile konum bilgisi gönderip güvende olduğunuzu haber etmeniz için geliştirilmiş bir mobil uygulama.

AKUT Güvendeyim uygulaması internetsiz çalışıyor, GPS üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuzun kısa mesaj sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere gönderiyor. Özellikle deprem anında hayat kurtaracak bir uygulama.

Genel Bilgi Teknolojileri şirketinin AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte geliştirdiği Güvendeyim uygulaması, deprem gibi doğal afet anında konumunuzu tek bir dokunuşla önceden belirlediğiniz kişilere göndermenizi sağlayan hayati bir uygulama. Operatörlerin internet ve arama hizmeti veremediği bu durumlarda kullanılabilecek olan uygulama, çok basit tasarlanmış. Zor anlarda sevdiklerinize hayatta olduğunuzu iletmek için tek yapmanız gereken kırmızı butona dokunmak. Telefonunuzun GPS bağlantısı kullanılarak konum bilgileriniz alınıyor ve SMS ile iletiliyor. Uygulama ayrıca deprem, sel, yaygın konularında temel bilgiler veriyor.