Farklı şekillerden oluşan eğlenceli eşleştirme bölümlerinde yarışarak puan toplayacağınız ve hayalinizdeki çiftliği inşa edeceğiniz Harvest Swap, Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinden sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı renk ve şekillerden oluşan eşleştirme bloklarını uygun şekillerde birleştirerek seviye atlamak ve çiftlik malzemelerinin kilidini açmaktır. Anı renge ve şekle sahip en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirerek eşleştirme küplerini patlatabilirsiniz. Bu sayede puan toplayarak farklı bölümlere ulaşabilir ve kendi çiftliğinizi kurmak için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri alabilirsiniz.

Oyunda birbirinden eğlenceli 800’den fazla seviye yer almaktadır. Ayrıca hayalinizdeki çiftliği tasarlayabileceğiniz sayısız obje ve hayvan bulunmaktadır. Eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak istediğiniz puan kazanabilir ve görevleri yerine getirerek çiftliğinizi büyütebilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Harvest Swap, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir yapımdır.