Hay Day Pop Android İndir: Mobilde en çok indirilip oynanan çiftlik kurma oyunu Hay Day'in yenisi
Hay Day Pop (Android), Google Play’de en çok oynanan çiftlik oyunlarından Hay Day’in yapımcılarının yeni oyunu. Supercell tarafından geliştirilen çiftlik kurma oyunu Hay Day’in yenisinde de zaman altın değerinde ve tek sorun bulmaca problemleri. Zorlu bulmacaları patlatın, mahsulleri hasat edin ve hayallerinizi süsleyen çiftliği kurun! Hay Day’i oynamış olun olmayın çiftlik oyunları, çiftlik simülasyonu/simülatörü, çiftlik kurma oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Hay Day Pop’ı indirmelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!
Supercell’in çiftlik hayatı yaşatan bulmaca oyunu Hay Day Pop’da sonsuz sürprizli zorlu bulmacaları eşleştiriyor ve çözüyrsunuz. Mahsulleri hasat ederek ve siparişleri yerlerine ulaştırarak büyük ödüller kazanıyorsunuz. Hayalinizdeki çiftliği tasarlamak ve özelleştirmek için sonsuz olanağa sahipsiniz. Kendi cennetinizi sevimli inekler, vızıldayan arılar, tombul domuzlarla doldurun!
Hay Day Pop Android İndir
- Akıllıca kombinasyonlar ve patlayıcı güçlendiricilerle binlerce eğlenceli, zorlu bulmacayı çözün. Her yeni sezonda zorluk artıyor!
- Teslimatları sağlayarak hediye ve madeni para alın. Daha büyük ödüller için çevreye katılın. Oynadıkça gelen güçlendirmeleri toplayın!
- Domates bahçeleri, çiçek kamyonları, hareketli fırınlar.. Çiftliğinizi geliştirin, çiftliğinizi özelleştirmek için sonsuz yeni dekorasyonların kilidini açın.
- Çiftçilerinizle sohbet etmek için çevreye katılın veya çevrenizi oluşturun. Zorlu bulmacaları paylaşarak ipuçları alın, çiftliklere uğrayarak yıldızları toplayın.
- Diamond Star Race’e doğru yol alın ve bulmacanızı arkadaşlarınıza ve rakiplerinize gösterin.
- Kolaycan zora doğru çeşitli bulmacalarla karşılaşacaksınız.
- İnternetsiz de oynayabilirsiniz.
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