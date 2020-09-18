Hay Day Pop (Android), Google Play’de en çok oynanan çiftlik oyunlarından Hay Day’in yapımcılarının yeni oyunu. Supercell tarafından geliştirilen çiftlik kurma oyunu Hay Day’in yenisinde de zaman altın değerinde ve tek sorun bulmaca problemleri. Zorlu bulmacaları patlatın, mahsulleri hasat edin ve hayallerinizi süsleyen çiftliği kurun! Hay Day’i oynamış olun olmayın çiftlik oyunları, çiftlik simülasyonu/simülatörü, çiftlik kurma oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Hay Day Pop’ı indirmelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Supercell’in çiftlik hayatı yaşatan bulmaca oyunu Hay Day Pop’da sonsuz sürprizli zorlu bulmacaları eşleştiriyor ve çözüyrsunuz. Mahsulleri hasat ederek ve siparişleri yerlerine ulaştırarak büyük ödüller kazanıyorsunuz. Hayalinizdeki çiftliği tasarlamak ve özelleştirmek için sonsuz olanağa sahipsiniz. Kendi cennetinizi sevimli inekler, vızıldayan arılar, tombul domuzlarla doldurun!

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