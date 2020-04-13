Hazır Beyan sistemi, ücret, kira, menkul sermaya iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin gelir vergisi beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu bir sistem. Hazır Beyan Android uygulamasını telefonunuza indirerek, önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip gerekli değişiklikleri yapıp beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

Hazır Beyan sistemi sayesinde vergi dairesine gitmeden yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilirsiniz. Hazır Beyan uygulamasına T.C. kimlik numarası, kullanıcı kodu ve şifre ile, mavi kart, e-Devlet ile giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra beyanname doldurma işlemine geçebilir, banka/kredi kartı ile ödeme yapabilir, beyannamelerinize ulaşabilir, kira gelirlerinizi görüntüleyebilir, sicil bilgilerinizi görebilir, geçmiş ödemelerinizi görebilirsiniz.