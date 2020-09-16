HepsiMat, Hepsiburada siparişlerinizi ev veya iş dışında başka noktalardan almanızı sağlayarak kargo bekleme derdinden kurtaran bir alışveriş uygulaması. Evde kargo bekleme veya iş çıkışında kargoya yetişme telaşını yaşamamanız için Hepsiburada tarafından hayata geçirilen yeni hizmet HepsiMat, Android uygulaması sade tasarımıyla kargo takiplerini de kolaylaştırıyor. Yeni Hepsimat, siparişlerinizi esnaf ve Petrol Ofisi teslimat noktalarından 7/24 teslim almanıza imkan veriyor.

Hepsiburada Hepsimat Hizmeti Nedir, Nasıl Kullanılır?

Popüler alışveriş sitesi Hepsiburada’dan sıklıkla alışveriş yapıyorsanız HepsiMat uygulamasını Android telefonunuza indirmelisiniz. Hepsiburada bildiğiniz gibi siparişleri iş, ev gibi belirttiğiniz bir adrese gönderiyor. Peki, ya bir adres vermek istemiyorsanız? İşte HepsiMat uygulaması bunu sağlıyor. Siparişinizi istediğiniz anlaşmalı Hepsimat noktasından almanızı sağlıyor. Bu hizmetten faydalanmak için Hepsiburada alışverişinizde teslimat bilgileri ekranında yer alan Teslimat Noktasına Gönder'i seçiyorsunuz ve standart, yarın teslimat veya bugün teslimat arasından seçim yaptıktan sonra siparişinizi dilediğiniz saatte Hepsimat noktasından alabiliyorsunuz.

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