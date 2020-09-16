HepsiMat İndir: HepsiMat Android uygulaması ile Hepsiburada siparişlerinizi iş veya ev dışında noktalardan alabilirsiniz.
HepsiMat, Hepsiburada siparişlerinizi ev veya iş dışında başka noktalardan almanızı sağlayarak kargo bekleme derdinden kurtaran bir alışveriş uygulaması. Evde kargo bekleme veya iş çıkışında kargoya yetişme telaşını yaşamamanız için Hepsiburada tarafından hayata geçirilen yeni hizmet HepsiMat, Android uygulaması sade tasarımıyla kargo takiplerini de kolaylaştırıyor. Yeni Hepsimat, siparişlerinizi esnaf ve Petrol Ofisi teslimat noktalarından 7/24 teslim almanıza imkan veriyor.
Hepsiburada Hepsimat Hizmeti Nedir, Nasıl Kullanılır?
Popüler alışveriş sitesi Hepsiburada’dan sıklıkla alışveriş yapıyorsanız HepsiMat uygulamasını Android telefonunuza indirmelisiniz. Hepsiburada bildiğiniz gibi siparişleri iş, ev gibi belirttiğiniz bir adrese gönderiyor. Peki, ya bir adres vermek istemiyorsanız? İşte HepsiMat uygulaması bunu sağlıyor. Siparişinizi istediğiniz anlaşmalı Hepsimat noktasından almanızı sağlıyor. Bu hizmetten faydalanmak için Hepsiburada alışverişinizde teslimat bilgileri ekranında yer alan Teslimat Noktasına Gönder'i seçiyorsunuz ve standart, yarın teslimat veya bugün teslimat arasından seçim yaptıktan sonra siparişinizi dilediğiniz saatte Hepsimat noktasından alabiliyorsunuz.
Hepsiburada Uygulamasını İndir
Teknolojiden modaya, süpermarketten anne ve bebek ürünlerine kadar binlerce kategori arasından bütçenize uygun ürünleri keşfetmek için hemen Hepsiburada’yı telefonunuza indirin. Dünyaca ünlü markaların her gün yenilenen ürünlerini özel indirimlerle sunan Hepsiburada mobil uygulaması neler sunuyor?
- Renkli ve heyecan verici yeni tasarım
- Vitrinler arasında geçiş yaparak keşfe dayalı alışveriş deneyimi
- HepsiExpress ile süpermarket alışverişi
- Her gün yenilenen size özel kampanyaları keşfedin.
- Hediye çekleri kazanın, alışverişlerinizde kullanın.
- Sesle, görselle veya barkodla arama yapın.
- Bilgilerinizi kaydedin, tek tıkla güvenli alışverişin keyfini yaşayın.
- Üye olmaya vaktiniz yok mu? Üye olmadan alışverişe devam edin.
- İster kartla ister havale ödeyin. Limitiniz yetmezse iki kredini birleştirerek ödeyin veya alışveriş kredisi kullanın.
- Bugün Teslimat simgeli ürünler aynı gün kapınızda
- Evde yoksanız siparişinizi teslimat noktalarından teslim alın.
- Kolay sipariş takibi ile kargo süreçlerini takip edin.
- Beğenmediyseniz koşulsuz iade edin.
- Tek tıkla müşteri temsilcilerine ulaşın.
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