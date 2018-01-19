Hi Security uygulamasıyla Android cihazlarınızı virüslerden temizleyebilir ve performansını artırabilirsiniz.

Oldukça şık ve başarılı bir antivirüs uygulaması olan Hi Security, güvenliğinizi ve gizliliğinizi ihlal eden zararlıları tek dokunuşla temizleyebiliyor. Telefonunuzu virüslerden arındırarak sağlıklı çalışmasını sağlayan uygulamanın tek yeteneği bununla da sınırlı değil. Telefonunuzdaki gereksiz dosyaları ve çöp dosyaları temizleyerek hızlandırabilen Hi Security, aynı zamanda yüklediğiniz uygulamaları başkalarından korumak için parmak izi, desen veya PIN ile kilitleyebilmenizi sağlıyor.

Ortak Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda kötü niyetli kişilerin saldırılarından korunmanız için Wi-Fi güvenliğini de sağlayan uygulamada, kablosuz bağlantılarınızı kullanmak isteyen davetsiz misafirlere karşı da koruma sağlıyor. İnternet bağlantı hızınızı da test edebileceğiniz Hi Security uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulama özellikleri