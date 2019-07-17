Hikayelerle Ayetler uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetleri hikayeler eşliğinde öğrenebilirsiniz.

Çocuklarınıza dini eğitim verirken onları sıkmadan, anlayabilecekleri dilde anlatmak istiyorsanız Hikayelerle Ayetler uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan uygulamada, ayetleri hikayelerle birlikte öğrenebiliyor ve hikayelere eklenen görseller de interaktif özellikler i çeriyor.

Çocukların hiç sıkılmadan, keyifle öğrenebilecekleri bir platform olan Hikayelerle Ayetler uygulamasında sayfalar arasında gezerken interaktif nesneler de hareketleniyor. Çocukların keyifle okuyacağı ve Allah’ın sözlerini en doğru şekilde öğrenebileceği Hikayelerle Ayetler uygulamasının arayüzü de yine çocukların ilgisini çekecek eğlenceli bir tasarımla süslenmiş.

Uygulama özellikleri