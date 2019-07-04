iBaro uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan İstanbul Barosu tarafından yayınlanan haberler ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından geliştirilen iBaro uygulaması, ihtiyaç duyduğunuz ve merak ettiğiniz birçok bilgiye anında erişim imkanı sunuyor. Haberler, baro levhası, yayınlar, güncel ücret tarifeleri, adliye rehberi gibi bölümlerin yer aldığı uygulamada, faydalı bilgiler bölümüne de göz atabilirsiniz.

Çeşitli hesaplama araçlarını da kullanabileceğiniz iBaro uygulamasında, mazeretli hakimler listesi, bilgi havuzu ve iletişim bilgileri de sizler için sunuluyor. Baroya kayıtlı avukatların ve bilgi almak isteyen tüm kullanıcıların faydalanabileceği iBaro uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri