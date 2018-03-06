İBB İmar Sor uygulamasıyla, Android cihazlarınızdan İstanbul’daki imar planlarını sorgulayabiliyorsunuz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İBB İmar Sor uygulaması, İstanbul’daki imar planlarını inceleme imkanı sunuyor. Çeşitli ölçeklerde hazırlanan sayısal ve raster planlara ulaşabileceğiniz İBB İmar Sor uygulamasında Rehber harita, Ortofoto ve uydu görüntüleri gibi farklı altlık haritaları da kullanabiliyorsunuz.

Harita üzerinde herhangi bir konumda bulunan kapı, yapı, mahalle, parsel, plan1000 ve plan5000 hakkında bilgi alabileceğiniz uygulamada parsel ve adres arama gibi özelliklerden de faydalanabiliyorsunuz. Seçtiğiniz katmana tekrar tıklayarak detaylara ulaşabileceğiniz İBB İmar Sor uygulamasında sunulan tüm bilgiler bilgilendirme amacı taşıdığından, resmi işlemlerde herhangi bir geçerliliğe sahip olmadığını da belirtelim.

Uygulama özellikleri