İsbul.net uygulaması ile güncel iş ilanlarına Android cihazlarınızdan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Hem iş arayanlar hem de iş verenler için geliştirilen isbul.net uygulaması, yeteneklerinize uygun iş ilanlarını sizlere sunuyor. Kendinize bir özgeçmiş oluşturarak ilginizi çeken firmalara başvuru yapabileceğiniz uygulamada, tüm özgeçmiş detaylarınızı tek sayfada toplayabilirsiniz.

İş deneyimlerinizi, eğitim ve iletişim bilgilerinizin yanında fotoğrafınızı da ekleyeceğiniz özgeçmişinizi, telefonunuzu sallayarak tarih güncellemesi yapabilirsiniz. Özgeçmişinizin kaç defa görüntülendiğine de ulaşabileceğiniz uygulamada anahtar kelime ve şehir seçimi yaparak güncel iş ilanlarını listeleyebilirsiniz. Yayınlanan ilanlarda iş tanımı, aranan nitelikler, aday kriterleri ve pozisyon hakkında bilgilere erişebilirsiniz. Eğer siz de yeteneklerinize uygun iş ilanlarını görmek istiyorsanız isbul.net uygulamasını inceleyebilirsiniz.