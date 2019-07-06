İşim İçin uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden sanal pos hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Türkiye’de birçok alışveriş sitesinde güvenli ödeme altyapısı sunan İyzico , internetten bireysel satış yapmak isteyenler için de alternatif seçenekler sunuyor. Her bankadan ayrı pos almanıza gerek kalmadan, sanal pos hizmetinden faydalanmanızı sağlayan İşim İçin uygulamasında hesabınıza yatırılacak olan tutarları ve tarihlerini görebiliyorsunuz.

Satış yaptığınız iyziLink’lerinize de erişim sağlayabileceğiniz ve kolayca paylaşabileceğiz İşim İçin uygulamasında, son işlemlerinizi de takip edebilirsiniz. Sadece ödeme tutarı belirleterek ödeme alabilmenize de olanak tanıyan İşim İçin uygulamasında yabancı para birimleriyle de çalışabilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri