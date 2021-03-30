Yapboz oyununu seviyor musunuz? Arkadaşlarınızla birlikte yapboz oynamaya ne dersiniz? Cevabınız evetse Jigsaw Video Party oyunu tam size göre! Çok oyunculu yapboz bulmaca oyununda arkadaşlarınızla sohbet ederek zorlu bulmacaları çözün! Arkadaşlarınızı ekleyin, grup sohbeti yapın ve bulmacaları birlikte çözün! Jigsaw Video Party, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.

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Arkadaşlarla birlikte yapboz oynama keyfi yaşatan Jigsaw Video Party, 500 harika resim sunuyor. Bulmacanızı 48 parçadan 432 parçaya kadar kaç parça olacağını seçebiliyorsunuz. Rahatlatıcı müzikler eşliğinde reklamsız yapboz yapmanın keyfini sürün.

Jigsaw Video Party, Bubble adında güvenli bir sosyal platformla geliyor. Ücretsiz, gizli bir Bubble hesabı oluşturun ve arkadaşlarınızı davet edin. Aynı yerde yazın, görüntülü sohbet edin ve oynayın.

Yeni mobil yapboz bulmaca oyununda görüntülü sohbet edin ve birlikte oynayın! Kendi başınıza veya arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte rahatlayın. Bir dizi harika resim ve tabloları baştan oluşturun. Reklamsız kaliteli zaman.