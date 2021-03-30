Jigsaw Video Party, arkadaşlarınızla birlikte yapboz oyunu oynama keyfi yaşatıyor.
Yapboz oyununu seviyor musunuz? Arkadaşlarınızla birlikte yapboz oynamaya ne dersiniz? Cevabınız evetse Jigsaw Video Party oyunu tam size göre! Çok oyunculu yapboz bulmaca oyununda arkadaşlarınızla sohbet ederek zorlu bulmacaları çözün! Arkadaşlarınızı ekleyin, grup sohbeti yapın ve bulmacaları birlikte çözün! Jigsaw Video Party, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.
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Arkadaşlarla birlikte yapboz oynama keyfi yaşatan Jigsaw Video Party, 500 harika resim sunuyor. Bulmacanızı 48 parçadan 432 parçaya kadar kaç parça olacağını seçebiliyorsunuz. Rahatlatıcı müzikler eşliğinde reklamsız yapboz yapmanın keyfini sürün.
Jigsaw Video Party, Bubble adında güvenli bir sosyal platformla geliyor. Ücretsiz, gizli bir Bubble hesabı oluşturun ve arkadaşlarınızı davet edin. Aynı yerde yazın, görüntülü sohbet edin ve oynayın.
Yeni mobil yapboz bulmaca oyununda görüntülü sohbet edin ve birlikte oynayın! Kendi başınıza veya arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte rahatlayın. Bir dizi harika resim ve tabloları baştan oluşturun. Reklamsız kaliteli zaman.
- Yapboz partisine katılın: Yapboz bulmacalarını tamamlarken arkadaşlarınızla bir araya gelin ve online görüntülü sohbet edin! Arkadaşlarınızın hangi parçaları hareket ettirdiğini gerçek zamanlı görebilirsiniz!
- Arkadaşlarınızla sohbet edin: Arkadaşlarınız ve aileniz nerede olurlarsa olsunlar onlarla iletişim kurmak için Bubble metnini ve videoyu kullanın! Bubble ile bulmaca partiniz öncesinde, sırasında ve sonrasında yazılıdan görüntülü sohbete kolayca geçiş yapabilirsiniz.
- Bulmacaları doğrudan sohbetlerinizden başlatın: Birden fazla sohbet grubu arasında geçiş yapın ve her birinde, doğrudan sohbetin içinden yapboz partileri başlatın!
- Reklamlardan endişelenmeyin: Jigsaw Video Party, %100 reklamsızdır. Sakin, minimalist, arkadaş canlısı, yüksek kaliteli bir oyundur.
- Tekli oyunla rahatlayın: Sakin anlar bulun. Rahatlayın ve yapbozları kendi başınıza tamamlayın!
- Her resimde esnekliğin tadını çıkarın: 5 farklı zorluk seviyesinden birini seçin. Herhangi bir resmi seçin ve 48’den 432’ye kadar parça sayısını değiştirin.
- Yüksek kaliteli resimleri bir araya getirin: 10 ücretsiz bulmaca ile başlayın ve harika temalı bulmaca paketleri arasından seçim yapın. Bunlardan her biri sanatçıların orijinal bir sanat eserini içerir.
- Orijinal müzikler dinleyin: Ödüllü besteci Christopher Willis’in orijinal oyun müziklerini içerir. Parçaları yerine yerleştirirken sakinleştirici melodilerin keyfini çıkarın veya sessizce bulmacaları tamamlayın, size kalmış!
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