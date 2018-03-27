KADES uygulaması ile şiddet gören kadınlar, ihbarlarını ve yardım taleplerini Android cihazlar üzerinden çok kolay bir şekilde polise iletebiliyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ’ne ulaşabiliyorlar.

Uygulama ana ekranında Yardım İste butonuna tıkladıktan sonra kimlik numarası, ad ve soyad, doğum yılı gibi bilgileri girdikten sonra SMS doğrulamasını yapabiliyor ve ihbarınızı anında iletebiliyorsunuz. Uygulamanın doğru çalışabilmesi için cihazınızın konum özelliğinin de açık olması gereken uygulamada, sisteme alarm olarak konumunuz ve adres bilginiz iletiliyor. Asılsız ihbarların önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu’nun 271’nci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağını da belirtelim.