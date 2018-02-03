Lockeye uygulaması, Android cihazlarınızın ekran kilidini açmaya çalışanları tespit edebilmenizi sağlıyor.

Akıllı telefonlarınızın başkaları tarafından kurcalanmasını sevmiyorsanız, en basit çözüm bir ekran kilidi uygulamak olacaktır. Ancak bazı kişiler, bu kilidi aşabileceğini düşünerek defalarca deneme yapabiliyorlar. Bunun yanında, telefonunuz çalındığında da ekran kilidini açmaya çalışacaklarından bunu tespit etmeniz şart. Lockeye uygulaması da, telefonunuzun kilidi belirli bir sayının üstünde açılmaya çalışıldığında gizlice fotoğraf çekiyor ve size e-postayla bildiriyor.

Şifre deneme kotasını aşan kişilerin ortaya çıkması için yüksek seste alarm çalmasını da sağlayabileceğiniz Lockeye uygulamasında, artık kimse telefonunuza el sürmeye cesaret edemeyecektir diye düşünüyorum. Ekran kilidinin maksimum denenme sayısı, alarm, e-posta ve SMS gönderimi ile fotoğraf çekme özelliklerini dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz Lockeye uygulamasında, çalan alarm için parola belirleyerek başkalarının alarmı susturmasını da engelleyebiliyorsunuz.