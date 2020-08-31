Microsoft Defender Android İndir: Kurumlar için gelişmiş antivirüs programı
Microsoft Defender ATP, Android telefonlar için antivirüs programı. Windows işletim sisteminin ücretsiz antivirüs programı Microsoft Defender Android için “Microsoft Defender Advanced Threat Protection adıyla yayınlandı. Microsoft Defender ATP Preview (Ön İzleme) sürümün ücretsiz olmadığını, Microsoft 365 E5 lisansına sahip iş/kurumsal kullanıcılar için indirilebilir olduğunu belirtmekte fayda var.
Microsoft Defender ATP Android, kurumsal kullanıcıların kötü amaçlı uygulamalar, bilgi çalmaya çalışan tehlikeli web siteleri gibi siber güvenlik tehditlerine karşı korunmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda Güvenlik Opreasyonları ekiplerinin kurumdaki siber güvenlik olaylarını önlemesine, belirlemesine ve incelemesine olanak tanıyan bir platform. Android için Microsoft Defender uygulamasının başlıca özellikleri:
Microsoft Defender Android Özellikleri
- Kullanıcıları cihazlarına yüklenebilecek veya kopyalanabilecek kötü amaçlı, potansiyel olarak istenmeyen uygulama ve APK’lara karşı kullanıcıları otomatik olarak uyarır. Kullanıcılar yükledikleri uygulamanın/APK’nın virüssüz olup olmadığını kolayca öğrenebilir.
- SMS/WhatsApp/Tarayıcı/E-postadan tıklanabilecek kötü amaçlı web sayfalarını otomatik olarak engeller. Ek olarak uygulamalardan gelen kötü amaçlı arka plan bağlantılarını engeller. Güvenlik yöneticilerinin web koruma için özel belirteçler (URL’ler, IP Adresleri) oluşturmalarına izin verir.
- Microsoft Defender Güvenlik Merkezi portalında Güvenlik Operasyonları ekiplerine raporlama sağlamak için Microsoft Defender ATP ile yerleşik entegrasyon
- Intune ile cihaz risk düzeyine dayalı Koşullu Erişim entegrasyonu. E-posta vb. gibi şirket kaynaklarına erişim noktasından kurumun cihaz tehdit düzeyi uyumluluğu politikasını karşılamayan cihazları engeller.
- Uygulama içi geri bildirim. Ürün ekine, Geri Bildirim Gönder seçeneği ile geri bildirimde bulunun.
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