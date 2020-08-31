Microsoft Defender ATP, Android telefonlar için antivirüs programı. Windows işletim sisteminin ücretsiz antivirüs programı Microsoft Defender Android için “Microsoft Defender Advanced Threat Protection adıyla yayınlandı. Microsoft Defender ATP Preview (Ön İzleme) sürümün ücretsiz olmadığını, Microsoft 365 E5 lisansına sahip iş/kurumsal kullanıcılar için indirilebilir olduğunu belirtmekte fayda var.

Microsoft Defender ATP Android, kurumsal kullanıcıların kötü amaçlı uygulamalar, bilgi çalmaya çalışan tehlikeli web siteleri gibi siber güvenlik tehditlerine karşı korunmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda Güvenlik Opreasyonları ekiplerinin kurumdaki siber güvenlik olaylarını önlemesine, belirlemesine ve incelemesine olanak tanıyan bir platform. Android için Microsoft Defender uygulamasının başlıca özellikleri:

Microsoft Defender Android Özellikleri