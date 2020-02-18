Microsoft Office Android indirerek, Android telefonunuzda en iyi ofis uygulamasına sahip olursunuz. Microsoft Office Android uygulaması, Word, Excel, PowerPoint uygulamalarını birleştiriyor. Microsoft Word, Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint’i tek bir uygulama üzerinden kullanmanızı sağlayan Android için Microsoft Office indirmek ücretsiz.

Microsoft Office programının mobil cihazlar için tasarlanmış, daha basit ama güçlü ofis deneyimi sunan sürümü Microsoft Office Android, en çok kullanılan ofis programlarını bir araya getiriyor. Belgeler, elektronik tablolar ve sunular üzerinde çalışmak için en yaygın kullanılan araçlar tek bir uygulamada. Şablonlarla özgeçmiş, bütçe, sunular ve diğer belgeler üzerinde çalışmak çok kolay. İş arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı olarak Office belgeleri üzerinde çalışabiliyorsunuz.

Microsoft Office Android uygulaması mobile özgü özellikler de sunuyor. Belgenin resmini çekip tek tuşla düzenlenebilir Word dosyasına dönüştürmek veya tablonun resmini bir Excel elektronik tablosuna dönüştürerek çalışmak. Telefondaki resimlerden PowerPoint sunu hazırlama veya Office Lens özelliklerilye beyaz tahta ve belgelerin otomatik olarak dijital görüntülerini elde etmek. Ayrıca fotoğraflardan veya Word, Excel ve PowerPoint belgelerinden anında PDF oluşturma, PDF’leri parmağınızla imzalama, yapışkan notlarla hızlıca not alma, QR kod tarayarak bağlantıları açma şansına sahipsiniz.

Microsoft Office Android Uygulaması Özellikleri