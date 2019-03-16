Microsoft Power BI uygulaması Microsoft tarafından Android cihazlar için geliştirilen iş zekası aracı olarak öne çıkıyor.

Önemli verilerinize tek bir platform üzerinden kolay erişim sunan Microsoft Power BI uygulaması, görsel olarak güçlü bir arayüze sahip. İnteraktif raporlar hazırlayabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz Microsoft Power BI uygulamasında elektronik tablolardan yerel veritabanlarına kadar oldukça kapsamlı bir koleksiyona erişim imkanını sizlere sunuyor.

Kapsamlı modellemeler ve gerçek zamanlı analiz gibi işlemlerinizi de kolayca gerçekleştirebileceğiniz Microsoft Power BI uygulaması, teknik personelden ziyade daha çok kurum kullanıcılarını hedefliyor. Satış hedeflerinize ulaşmak için kapsamlı analizler yapabileceğiniz ve ekipteki kişilere farklı roller verebileceğiniz Microsoft Power BI uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri