Microsoft SharePoint uygulaması ile Android cihazlarınızdan iş birliği ve doküman yönetimi sistemini kullanabilirsiniz.

Microsoft’un şirketlere yönelik olarak sunduğu Microsoft SharePoint uygulaması, yapılan işleri tek bir platformda toplamaları için büyük kolaylık sağlıyor. Çeşitli kurum veya şirkette çalışan kişiler, uygulama üzerinden doküman paylaşımı, içerik yönetimi, iş süreçleri ve web sitesi yönetimi gibi konuların kontrol edilmesini sağlıyor.

Aynı çatı altında çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla dosya vb. içerikleri paylaşmanın oldukça kolay bir yolu olan Microsoft SharePoint, bu anlamda size zamandan da tasarruf etme olanağı sunuyor. Eğer siz de ekip arkadaşlarınızla verimli bir çalışma ortamı yaratmak istiyorsanız, Microsoft SharePoint uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri