Kalabalık bir ekibiniz varsa ve çeşitli projeler üzerinde çalışıyorsanız, Microsoft Teams uygulaması ile anlık sohbet edebilir ve dosya paylaşabilirsiniz.
Microsoft Teams uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan ekibinizle iletişim kurabilir ve paylaşım yapabilirsiniz.
Sohbet tabanlı bir ekip uygulaması olan Microsoft Teams, kalabalık bir ekiple çalışan kullanıcıların işlerini daha kolay şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. Anlık sohbet ile ekip üyelerinizle iletişim kurabileceğiniz uygulamada birçok dosya ve belgeyi de gönderebilmeniz mümkün hale geliyor. Hareket halindeyken bile dosyalar üzerinde çalışma yapabilmenize imkan tanıyan Microsoft Teams uygulamasında, sohbetler içinde arama da yapabiliyorsunuz.
İsim veya e-posta ile arama yaparak kişileri bulabileceğiniz Microsoft Teams uygulamasında biri sizden bahsettiğinde veya mesaj aldığınızda anlık bildirimler de alabiliyorsunuz. Önemli konuşmaları kaydetme, birden fazla adımlı kimlik doğrulaması gibi faydalı özellikler sunan Microsoft Teams uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.