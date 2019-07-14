Microsoft Teams uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan ekibinizle iletişim kurabilir ve paylaşım yapabilirsiniz.

Sohbet tabanlı bir ekip uygulaması olan Microsoft Teams, kalabalık bir ekiple çalışan kullanıcıların işlerini daha kolay şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. Anlık sohbet ile ekip üyelerinizle iletişim kurabileceğiniz uygulamada birçok dosya ve belgeyi de gönderebilmeniz mümkün hale geliyor. Hareket halindeyken bile dosyalar üzerinde çalışma yapabilmenize imkan tanıyan Microsoft Teams uygulamasında, sohbetler içinde arama da yapabiliyorsunuz.