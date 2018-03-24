Mini Scanner uygulaması ile Android cihazlarınızı belge tarayıcı olarak kullanabilirsiniz.

Elinizde bulunan çeşitli dokümanları dijital ortamda kullanmanız gerekiyorsa yani e-postayla göndermeniz gerekiyorsa o anda bir tarayıcı bulamayabilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda imdadınıza koşan Mini Scanner uygulaması, belge tarayıcı ların yokluğunu aratmadan işinizi halledebilmenizi sağlıyor. Her türlü belgeyi kolaylıkla tarayabileceğiniz uygulamada, sayfa kenarları otomatik olarak algılandığından size sadece belgeyi kaydetmek kalıyor. Belgeleri ise JPEG veya PDF formatında kaydedebiliyorsunuz.

Tarayacağınız belgeleri gri tonlama veya siyah-beyaz renk modunda taramanıza da izin veren Mini Scanner uygulamasında PDF dosyasının sayfa boyutlarını da ayarlayabilmeniz mümkün. Belgeleriniz arasında hızlı bir arama gerçekleştirebileceğiniz ve başkalarından korumak için şifre ayarlayabileceğiniz Mini Scanner uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri