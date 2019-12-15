Özel tariflerden yararlanarak lezzetli yemekler pişirebileceğiniz ve kendi mutfağınızda aşçılık yapacağınız Miya's Everyday Joy of Cooking, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, kendi mutfağınızda çalışarak birbirinden güzel yemekler yapmak ve müşterileri memnun ederek görevleri tamamlamaktır.

Oyunun bölümleri diyaloglar ve bulmacalardan oluşmaktadır. Onlarca şekil arasından uygun eşleştirmeleri yaparak ihtiyacınız olan puanları toplayabilir ve yeni tariflerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve farklı tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda restoranınıza gelen müşteriler için hazırlayabileceğiniz yüzlerce lezzetli yiyecek ve içecek çeşidi bulunmaktadır. Ayıca yemek tariflerine ulaşabileceğiniz onlarca zorlu eşleştirme ve bulmaca yer almaktadır.

Bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Miya's Everyday Joy of Cooking, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.