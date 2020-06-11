Nissan Türkiye Android İndir: Nissan araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor.
Nissan Türkiye, Nissan araç sahiplerinin Android telefonunda olması gereken bir uygulama. Servis geçmişi, yol yardım hizmeti, müşteri hizmetleri ve daha fazlasına Nissan Türkiye uygulaması üzerinden ulaşabiliyorsunuz.
Nissan Türkiye uygulaması, Nissan araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak, basitleştirmek için tasarlanmış bir mobil uygulama. Nissan aracınızın nerede olduğunu öğrenebilir, servis geçmişini görüntüleyip servis randevusu planlayabilir, servis kampanyalarını görebilir, kolayca bayileri bulabilir, Park Yerim özelliğiyle aracınızı park ettiğiniz yeri kolayca bulabilir, yolda kaldığınızda Nissan Yol Yardımı’na hızlıca ulaşabilir, müşteri temsilcileri ile kolayca iletişime geçebilir, Belgelerim sayfasından aracınıza ait dosyalara ulaşabilirsiniz.
Nissan Türkiye Android Uygulaması Özellikleri
- Servisim: Yaklaşan servis randevularınızı görüntüleyin, tekrar planlayın veya iptal edin.
- Servis Geçmişi: Tamamlanan servisleri detaylıca (bakım/onarım, fatura tarihi, kilometre gibi bilgilerle) görüntüleyin.
- Bayi Bul: Yakınınızdaki Nissan bayisini bulun.
- Park Yeri: Aracınızı park ettiğiniz yeri zahmetsizce bulun.
- Birden Fazla Araç Görüntüleme: Birden fazla aracınız varsa, tek bir sayfadan yönetin.
- Aracımın Profili ve Kişisel Bilgilerim: Araç bilgilerini (modeli, plaka no vs) ve sürücü bilgilerini görün, güncelleyin.
- Belgelerim: Aracınıza ait dosyalara tek bir yerden ulaşın.
- Bildirimler: Servis randevularını kaçırmayın, servis randevusu iptal edildiğinde haberdar olun.
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