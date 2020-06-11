Nissan Türkiye, Nissan araç sahiplerinin Android telefonunda olması gereken bir uygulama. Servis geçmişi, yol yardım hizmeti, müşteri hizmetleri ve daha fazlasına Nissan Türkiye uygulaması üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Nissan Türkiye uygulaması, Nissan araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak, basitleştirmek için tasarlanmış bir mobil uygulama. Nissan aracınızın nerede olduğunu öğrenebilir, servis geçmişini görüntüleyip servis randevusu planlayabilir, servis kampanyalarını görebilir, kolayca bayileri bulabilir, Park Yerim özelliğiyle aracınızı park ettiğiniz yeri kolayca bulabilir, yolda kaldığınızda Nissan Yol Yardımı’na hızlıca ulaşabilir, müşteri temsilcileri ile kolayca iletişime geçebilir, Belgelerim sayfasından aracınıza ait dosyalara ulaşabilirsiniz.

Nissan Türkiye Android Uygulaması Özellikleri