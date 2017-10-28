NMSS Star uygulamasını kullanarak güvenlik kameralarınızı ve alarmlarınızı Android cihazlarınızdan kontrol edebilirsiniz.

Neutron tarafından geliştirilen NMSS Star uygulaması, güvenlik tedbirini elden bırakmak istemeyenlerin, bulundukları her yerden kameraları ve alarmları izlemelerine olanak sağlıyor. Güvenlik kameralarını canlı olarak izleyebileceğiniz gibi kaydedilen görüntüleri de izleyebileceğiniz NMSS Star uygulamasında, kayıtlı cihazlarınızı da görüntüleyebilirsiniz.

P2P hesabınıza giriş yaptıktan sonra favorilerinize eklediğiniz cihazlar ve kayıtlara da pratik bir şekilde ulaşabilmenize izin veren NMSS Star uygulaması, alarmlarınızı takip edebilmenizi sağlıyor. Güvenlik kameraları ve alarmlardaki şüpheli hareketleri Events bölümünden anlık olarak size bildiren NMSS Star uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri