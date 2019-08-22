Nonogram.com, beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Kendine has oynanışı ve zorlu bölümleriyle ön plana çıkan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda sayıların ortak noktalarını çözerek gizlenmiş resimleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda beyin egzersizleri yapmak için oynayabileceğiniz oyunda farklı bakış açıları da kazanabiliyorsunuz. Farklı zorluk seviyeleri ve birbirinden zorlu bölümleriyle de dikkatimizi çeken oyunda tam bir mantık egzersizi yapıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken oyunda dizileri tamamlamanız gerekiyor. İpuçlarından yola çıkarak ilerlemeniz gereken oyunda tıkandığınız zaman daha fazla ipucu da alabiliyorsunuz. Rahatlatıcı bir etki bırakan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız kesinlikle deneyimlemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Nonogram.com oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.