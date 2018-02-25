Lily Parker, kendi yaşantısı berbat olmasına rağmen suçluları alt etmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çok çalışan akıllı ve dürüst bir dedektiftir. Diğer karakter Victor Lane ise, işini çok iyi yapan ve ödenmesi gerektiği sürece savunmakta olduğu kişilerin umurunda olmayan, hoşça vakit geçiren ama cezai savunma avukatıdır. Hadi bu ikiliye yardım et ve zorlu cinayetleri çözüme kavuştur!

İki farklı ana karaktere sahip ola oyunda amacımız, suçların arka planını aralamak ve bunları yapan kişileri yakalamak. Bu anlamda pek çok kişiyle diyalog kuracak ve olay yerlerini takip edeceksiniz. Yani hızlı ve akıcı bir oyun serüvenine hazır olmalısınız.

Seslendirme ve grafik konusunda kendisine has yapısıyla dikkat çeken oyundaki cinayet hikayeleri de gerçekten başarılı. Bu tür oyunlara ilginiz varsa, indirmenizi tavsiye ederim.

Parker & Lane Özellikleri