Pet Rescue Puzzle Saga, Candy Crush Friends Saga’nın geliştiricilerinin hazırladığı üçlü eşleştirme oyunu. King’in Android platformuna ücretsiz çıkardığı yeni oyununda sevimli hayvanları kurtarmak için blokları patlatıyorsunuz. 30’dan fazla tatlı hayvan kurtarılmayı bekliyor! Hemen oyunu indirin ve onları kurtarmaya başlayın.

Candy Crush oyunuyla ünlenen oyun geliştiricisi King’in olmasıyla mobil platformda öne çıkan 3’lü eşleştirme bulmaca oyunu Pet Rescue Puzzle Saga’da aralarında kedi, köpek, panda, egzotik hayvanların da olduğu birbirinden tatlı hayvanları kurtarmak için eşleştirme yeteneklerinizi kullanıyor, bulmacaları çözüyorsunuz. Hayvanları kurtarıp güvenli bir şekilde evlerine getirmek için aynı renkteki bloklara dokunuyorsunuz. Kurtardığınız hayvanlar hayvan evinde güvende kalıyor. Onları ziyaret ederek ücretsiz oyun içi hediyeler (can, güçlendirici gibi) kazanabiliyorsunuz.

Pet Rescue Puzzle Saga Özellikleri