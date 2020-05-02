Piple Pulse, Android işletim sistemi kullanan telefon ve tabletler üzerinde kullanılabilen, şirket içi iletişim üzerine odaklanan yeni ve gelişkin bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mart 2020 itibarıyla şirketlerin farklı iletişim yollarına ihtiyaçları olmaları ve görüşmelerini internet üzerinden aktarmaya muhtaç kalmaları, farklı ihtiyaçları da beraberinde getirdi. Görüntülü konuşma servislerine olan ihtiyaç sürekli yükselirken, fakrlı iletişim uygulamaları da aranmaya başladı. Piple Pulse ise buna farklı çözümler getiren bir uygulama olarak mağazadaki yerini aldı.

Piple Pulse uygulamasının en dikkat çekici tarafı, uygulamaya girerken ruh halinizi belirtmeniz. Bildiğiniz üzere insanlar sürekli aynı halet-i ruhiye içerisinde olmazlar. Yüz yüze görüşmelerin olmadığı durumlarda ise karşınızdakinin nasıl hissettiğini bilmek, her zaman konuşmanın ilerlemesi adına avantaj sağlayabilir. Bu uygulamada, herhangi bir zaman nasıl hissettiğinizi diğerlerine gösterebiliyorsunuz.

Piple Pulse özellikleri

- İşe Başlama ve Bitirme Bildirimi/Takibi

- Mola Bildirimi ve Takibi

- Duygu Durumu Anketi ve Analizi

- Günlük Sağlık Kondisyonu Anketi ve Analizi

- Grup Chat/Mesajlaşma

- Direkt Chat/Mesajlaşma

- Fotoğraf, Video Gönderimi

- PDW, Word, Excel vb. Dosya Paylaşımı.

- İsteğe Bağlı Dosya Paylaşımına Çalışan Onay Kurgusu