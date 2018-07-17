Pixlr - Free Photo Editor, Android platformunda en çok indirilen ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması. Ücretsiz fotoğraf düzenleyiciler arasında en iyisi diyebileceğim Pixlr, Adobe Photoshop kadar yetenekli, kullanımı çok kolay araçlar sunuyor. Ücretsiz 2 milyona yakın efekt, filtre içeren fotoğraf düzenleyici ile çektiğiniz sıradan fotoğrafları bile sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

Instagram gibi fotoğraf paylaşımının öne çıktığı sosyal mecralarda farklı olmak, beğeni almak adına kullanabileceğiniz etkili fotoğraf düzenleyicilerden biri Pixlr. Üst seviye Android telefonların kendi fotoğraf düzenleyicilerinden bile daha gelişmiş bir uygulama olan Pixlr’ın öne çıkan iki özelliği; her şeyi ücretsiz kullanıma sunması ve herkesin rahatça kullanabildiği bir uygulama olması. Fotoğraf kolajları oluşturma, otomatik düzenleme ile tek dokunuşta fotoğrafın renk dengesini ayarlama, fotoğraflara elle çizilmiş görüntüsü verme, tek bir renge veya noktaya odaklama, fotoğrafa yazı ekleme, fotoğrafı hızlıca yeniden boyutlandırma ve daha saymakla bitiremeyeceğim özelliklere sahip gelişmiş bir fotoğraf düzenleyiciden bahsediyorum.

Pixlr – Free Photo Editor Özellikleri: