Pronet Plus uygulamasıyla evinizde olmadığınız zamanlarda bile güvenliğinizi Android cihazlarınızdan sağlayabiliyorsunuz.

Ev ve iş yerleri için güvenlik çözümleri sunan Pronet firmasının geliştirdiği Pronet Plus uygulaması, evde olmadığınız zamanlarda aklınız evde kalmasın diye mobil hizmet de sunuyor. Evinizde veya iş yerinizde Pronet güvenlik hizmetlerinden faydalanıyorsanız, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz Pronet Plus uygulamasıyla kontrolün sizin elinizde olmasını sağlayabilirsiniz.