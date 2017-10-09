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Pronet Plus 1.0 (Android)
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  4. Pronet Plus - Android için Ev Güvenlik Sistemi Uygulaması

Pronet Plus

1.0
Android
Pronet Plus
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz
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Pronet Plus uygulaması evinizdeki ve iş yerinizdeki güvenlik sisteminizi uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Pronet Plus uygulamasıyla evinizde olmadığınız zamanlarda bile güvenliğinizi Android cihazlarınızdan sağlayabiliyorsunuz.

Ev ve iş yerleri için güvenlik çözümleri sunan Pronet firmasının geliştirdiği Pronet Plus uygulaması, evde olmadığınız zamanlarda aklınız evde kalmasın diye mobil hizmet de sunuyor. Evinizde veya iş yerinizde Pronet güvenlik hizmetlerinden faydalanıyorsanız, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz Pronet Plus uygulamasıyla kontrolün sizin elinizde olmasını sağlayabilirsiniz.

Alarm sisteminizi açma veya kapama, evinizle ilgili anlık bildirimler ve geo-servis özelliği sunan Pronet Plus uygulamasında yakın zamanda gelecek güncellemeyle birlikte uzaktan kilit, canlı kamera izleme, aydınlatma ve elektrikli cihazların kontrolü, sıcaklık kontrolü, enerji tasarrufu ve enerji sarfiyatı ölçümü gibi özellikler de uygulamada yer alacak. Eğer evinizde veya iş yerinizde Pronet hizmetlerinden faydalanıyorsanız, aboneliğinize ek olarak alacağınız mobil hizmet sayesinde bulunduğunuz her yerden evinizin ve iş yerinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

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