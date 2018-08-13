red, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu onlarca bölümün üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan red, ustalıkla hazırlanmış bölümleriyle dikkat çekiyor. Mantığa dayalı bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken oyunda amacınız tüm bölümleri kırmızıyla kaplamak ve puanlar toplamak. İpucu ihtiyacınız olduğunda bazı ufak ipucları da alabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Minimal grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm red mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Red sizleri bekliyor.

red oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.