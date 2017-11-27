RememBear, TunnelBear’ın Android telefon kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu şifre yönetim uygulaması. Sıklıkla giriş yaptığınız web siteleri, sosyal ağ uygulamalarınız, e-posta hesaplarınız ve diğer çevrimiçi hesaplarınız için oluşturduğunuz güçlü şifreleri bu parola yöneticiye kaydederek şifre hatırlama derdinden kurtulmuş oluyorsunuz.

Günümüzde tüm çevrimiçi platformlar artık güçlü şifre oluşturmaya zorluyor. Büyük - küçük harf - özel karakter kombinasyonuyla oluşturmadığınız şifreleri kabul etmiyorlar. Önerilen şekilde şifre oluşturmak hesabın güvenliği için şart ancak yüksek güvenlikli şifreler kolayca unutulabiliyor. Bu noktada karşımıza çıkan parola yönetici, şifre yönetim uygulamaları bizleri şifre sıfırlama derdinden kurtarıyor. Ancak mobilde verileri güvenle saklayan parola yöneticileri bulmak zor. TunnelBear’ın RememBear adını verdiği parola yöneticisi, kaydettiği parolaları yüksek güvenlik standartlarıyla koruduğunu, süper güçlü şifreleme ile verileri korumaya aldığını, kullanıcının hassas verilerini sadece kendisinin görebileceğini söylüyor.

Tek Master şifreyle veya parmak izi ile tüm kayıtlı şifrelere kolayca ulaşma imkanı veren TunnelBear RememBear, güçlü şifre oluşturma konusunda da yardımcı oluyor.