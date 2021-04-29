Revo Uninstaller Mobile, Android uygulamaları kaldırmak için kullanabileceğiniz en iyi programlardan biri. Telefon depolama alanını korumak, gereksiz çöp verileri silmek, yüklenip kullanılmayan uygulamaların pilinizi bitirmesini önlemek, telefonunuzu hızlandırmak için Revo Uninstaller uygulamasını indirin. Reklamsız, ek özellikler içeren Pro sürümü de (Revo Uninstaller Mobile Pro) bulunmaktadır. Revo Uninstaller Mobile ücretsiz olarak Google Play’den yüklenebilir.

Revo Uninstaller Mobile İndir

Revo Uninstaller’ın ücretsiz sürümü kullanılmayan uygulamaları kaldırma, aynı zamanda tüm artık ve gereksiz dosyalardan kurtulma ve aynı zamanda uygulama izinlerini yönetme, kaldırma geçmişini görme ve yüklü çeşitli uygulamalar için tüm yararlı bilgileri alma seçeneği sunar. Size kolaylık sağlaması açısından uygulamaları geliştiricilerine göre görüntüleyebilir, uygulamayı ad, sürüm, kurulum tarihi ve boyutuna göre görüntüleyebilir, uygulamayı Google Play Store’da aratabilirsiniz. Gündüz ve gece modu, çoklu dil desteği sunmasıyla kolay kullanım sağlayan uygulama, uygulamaların hızlı başlatılması için hızlı önyükleme modu da sunar. Uygulama paylaşma özelliği de mevcuttur.

Revo Uninstaller’ın pro sürümü tüm uygulama içi reklamları kaldırma, uygulamaları kolayca yedekleme ve seçilen yedeklemeyi mevcut yüklü uygulamalarla birlikte karşılaştırma ayrıcalığı verir.

Revo Uninstaller Mobile’ın kullanımı oldukça kolaydır; kaldırmak istediğiniz bir veya daha fazla uygulamayı seçip Kaldır butonuna dokunmanız yeterlidir. Uygulamanın altında işaretli uygulamaların sayısını ve kaldırmanız durumunda kazanacağınız toplam boyutu görebilirsiniz. Uygulama, arama yapma ve sıralamayı da destekler.

Revo Uninstaller Mobile, Android işletim sistemi kısıtlaması nedeniyle önceden yüklenmiş uygulamaları kaldıramaz.

Android uygulaması nasıl kaldırılır? Revo Uninstaller Mobile’ı başlattıktan sonra tüm yüklü uygulamaları ve bilgileri görebilirsiniz. İhtiyacınız olmayan uygulamayı seçin ve uygulama adının yanında bulunan çöp kutusu simgesine dokunun. Son olarak üzerinde süpürge olan simgeye dokunun. Seçilen uygulamayı gerçekten kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır, Evet’e dokunun.

Birden fazla uygulama kaldırılabilir mi? Evet. Kaldırmak istediğiniz tüm uygulamalara dokunun, ardından kaldırmaya devam edin. Uygulamalar birbiri ardına kaldırılacaktır.

Revo Uninstaller Mobile ile sistem uygulamaları kaldırılabilir mi? Revo Uninstaller Mobile, Android işletim sistemi tarafından kısıtlandığı için önceden yüklenmiş uygulamaları kaldıramaz. Revo İzin Yöneticisi ile yalnızca uygulamanın kullandığı izinleri değiştirebilirsiniz.