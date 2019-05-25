Android işletim sistemli cihazlarınıza indirebileceğiniz Sadece Kadın uygulaması, kadınların ihtiyaç duyabilecekleri birçok faydalı içerik sunuyor.

Kadınlara özel uygulamalardan olan Sadece Kadın uygulaması, kadınların merak ettiği ve ihtiyaç duyduğu birçok konuda faydalı içerikler sunuyor. Birbirinden lezzetli yemek tariflerini inceleyebileceğiniz Sadece Kadın uygulamasında, kahve falı ve el falınızı da usta yorumculara yorumlatabiliyorsunuz.

Merak ettiğiniz her konudaki sorularınızı diğer üyelerle paylaşabileceğiniz soru-cevap bölümünü sizlere sunan Sadece Kadın uygulamasında günlük, haftalık, aylık ve yıllık burç yorumlarınızı da inceleyebilirsiniz. Her gün değişen konularda fikirlerinizi beyan edebileceğiniz bir tartışma ortamı da sunan Sadece Kadın uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri